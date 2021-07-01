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Лукашенко: В Украине "тает государственный суверенитет"

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Лукашенко: В Украине "тает государственный суверенитет"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в Украине "тает государственный суверенитет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом Лукашенко заявил на форуме регионов России и Беларуси.

По его словам, россияне якобы помогают Беларуси сохранить "суверенитет и независимость".

"Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - отметил самопровозглашенный.

Лукашенко также добавил, что "украинцы - братский народ, который не виноват ни в чем".

"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил он.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Судьба Чаушеску ему бы тоже подошла
  • HartmannEri
    Иди на к...й, усатый имбицил!
  • Alex Firman
    "тает государственный суверенитет" -
    Лукашенко: в Україні "тане державний суверенітет" - Цензор.НЕТ 2133
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