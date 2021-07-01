Лукашенко: В Украине "тает государственный суверенитет"
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в Украине "тает государственный суверенитет".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом Лукашенко заявил на форуме регионов России и Беларуси.
По его словам, россияне якобы помогают Беларуси сохранить "суверенитет и независимость".
"Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - отметил самопровозглашенный.
Лукашенко также добавил, что "украинцы - братский народ, который не виноват ни в чем".
"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил он.