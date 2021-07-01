Глава МИД Франции Ле Дриан разъяснил Кулебе мотивы идеи Макрона о саммите с Путиным: Париж за требовательный диалог с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом по инициативе французской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Дмитрий Кулеба отдельно затронул вопрос признания Францией украинских свидетельств о вакцинации от COVID-19. Стороны договорились, что вскоре состоятся соответствующие украинские-французские консультации", - следует из сообщения.

Министры отметили беспрецедентно высокий уровень, которого сейчас достигли двусторонние отношения Украины и Франции. Французский министр выразил удовлетворение тесным диалогом, который сложился у него с украинским коллегой.

Ле Дриан выразил благодарность Кулебе за его личное содействие быстрому и слаженному переезду посольства Франции в Украине в новое помещение.

"Министры приветствовали активное развитие экономического сотрудничества, в частности заключение четырех стратегических межправительственных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд. евро. Стороны положительно отметили недавний визит полномочной делегации Ассоциации французских предприятий MEDEF в Украину, участие в котором приняли топ-руководители ряда французских компаний", - подчеркивают в МИД.

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Также стороны обсудили перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, советников лидеров.

Кулеба отметил, что Украина высоко ценит усилия Франции в рамках Нормандского формата, который остается основной площадкой для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта несмотря на провокационное поведение России.

В свою очередь Ле Дриан подробно разъяснил Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с Российской Федерацией, которая не нашла поддержки среди стран-членов ЕС.

"Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве. Глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против нашего государства, и без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований", - цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины слова французского министра.