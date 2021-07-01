Кабмин ввел постпреда ЕС Маасикаса в комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий
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Кабинет Министров ввел главу представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса в состав комитета по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий в качестве независимого негосударственного эксперта.
Соответствующее правительственное распоряжение от 30 июня 2021 года №697-р обнародовано на "Урядовом портале", передает Цензор.НЕТ.
"Внести в персональный состав независимых негосударственных экспертов, которые входят в состав комитета по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий... Матти Маасикаса, гражданина Эстонской Республики (по согласию)", – говорится в распоряжении.
Ранее Кабмин расширил круг независимых членов до пяти за счет представителя ЕС.