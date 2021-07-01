600 тыс. граждан в 2020 году получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума, 8,8 млн - меньше фактического прожиточного минимума, - Госстат

В 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума ( 2078,4 грн в месяц) получали 0,6 млн (1,6%) граждан Украины, что больше, чем в 2019 году (0,4 млн человек, 1,1%). Вместе с тем, доходы ниже фактического прожиточного минимума (3847,2 грн в месяц) получали 8,8 млн (23,2%) граждан Украины.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина .

По данным статистического ведомства, доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,8 млн (23,2%) граждан Украины. Размер минимума составлял 3847,2 гривен в месяц. В 2019 году доходы ниже минимума получили 23,1% граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эпоха Медведчука и коррупции закончится, я точно доведу это до конца. Для завершения эпохи бедности все должны платить налоги, - Зеленский. ВИДЕО

Следует отметить, что уровень бедности в последние годы постоянно снижался. Таким образом, 2020 год выбивается из общей тенденции.

По данным Госстата, в 2020 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн

Квинтильный коэффициент дифференциации доходов населения - соотношение минимального уровня доходов среди наиболее обеспеченных 20% населения к максимальному уровню доходов среди наименее обеспеченных 20% населения, ранжированного по показателю среднедушевых эквивалентных доходов. Квинтильный коэффициент фондов - соотношение суммарных доходов 20% наиболее и 20% наименее обеспеченного населения.