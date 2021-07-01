Рада ратифицировала четыре инвестиционные соглашения между Украиной и Францией на 1,3 млрд евро
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Подписание соглашений - это результат тяжелой работы и переговоров проведенных за последние месяцы всех вовлеченных в это министерств и предприятий. Хочу поблагодарить народных депутатов, которые активно привлекались к проведению переговоров с французской стороной, особенно в отстаивании украинских интересов в части локализации на территории Украины", - отметил сопредседатель Смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии, министр внутренних дел Арсен Аваков.
Четыре инвестиционные Соглашения предусматривают:
Обновление парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця". Ожидается поставка 130 электровозов компании Alstom 80 двухсистемных, 50 - односистемних машин. Стоимость проекта - 882,5 миллиона евро. Ожидается создание до 7000 новых рабочих мест.
Усиление защиты населения Украины от чрезвычайных ситуаций, а именно совместное производство 370 единиц пожарных машин-подъемников для работы спасателей на высоте, которых критически не хватает. Стоимость реализации Соглашения составит 300 млн евро.
Проект по улучшению водоснабжения в Луганской области, путем построения новых станций и сетей питьевой воды. Более 1 млн потребителей будут обеспечены качественной водой. Стоимость - 70 млн евро.
Проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве. Ожидается улучшение качества питьевой воды в столице для более 25% местных жителей. Стоимость Соглашения - 70 млн евро.
Отмечается, что все проекты предусматривают обязательную локализацию производства в Украине на отечественных предприятиях на уровне от 30%. Это даст дополнительные рабочие места и дополнительные налоги в бюджет государства. Все проекты финансируются за счет кредитных средств Госказначейства Франции и французских банков под низкий процент.
Напомним, по такой же финансовой модели уже реализуются два проекта с Францией: контракт с судостроительной компанией OCEA и авиастроительной корпорацией Airbus Helicopters.