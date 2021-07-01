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Ряд лиц не будут допущены к рынку земли. Не только иностранцы, но и те, к кому применены санкции, - Малюська

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Ряд лиц не будут допущены к рынку земли. Не только иностранцы, но и те, к кому применены санкции, - Малюська
Покупать и продавать сельскохозяйственную землю в условиях рынка земли, который заработал в Украине с 1 июля, будет сложно из-за серьезных нотариальных проверок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Напомню, что покупать и продавать землю будет не слишком просто. Не просто пошел, заплатил деньги и купил 100 гектаров. На самом деле, будет проводиться достаточно большая проверка приобретателя земли. В первую очередь это будет касаться того, нет ли у него уже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы не было превышения. При этом будет проверяться, нет ли земли у юридических лиц, где гражданин является участником", - рассказал глава Минюста.

Кроме того, по словам министра, будут проверяться средства, за которые покупается земля.

"Это не будут средства, которые бывший чиновник-коррупционер прятал, а сейчас достал и пошел покупать землю. Это будет невозможно, потому что происхождение средств нужно доказывать у нотариуса, который будет оформлять земельные сделки", - добавил Малюська.

Глава Минюста добавил, что ряд лиц не будут допущены к рынку земли. Это не только иностранцы, но и отдельная категория граждан Украины – те, к которым применены санкции.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • peremoga ua
    Кароче, фсьо будет непросто! Кому малюське прикажет Буба(д'ерьмак) продавать, тому и продадут.
    Но это пока...)))
  • Иван Петрович Сидоров
    санкции/ Какие нахрен санкции.Развитие рынка земли принесет Украине ( кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. У кодлана Коломойского слюни до пола. Он готов на любое преступление. Хозяева жизни с двойными гражданствами имели законы Украины в виду и болт на них кладут .
  • Vsevolod Marchenko
    Давно уже мне один сирийский араб (христианин) об*яснял мне, почему остальные арабы не любят палестинских арабов. Так он так и сказал: "Продали свою землю евреям, а теперь хотят, чтоб другие за них воевали".
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