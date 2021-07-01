4 июля СБУ проведет антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей в Печерском районе Киева
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр управления СБУ в Киеве и Киевской области.
"4 июля 2021 года Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области совместно с посольством Государства Израиль в Украине при организационной поддержке Штаба Антитеррористического центра СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения", - следует из сообщения.
Уточняется, что тренировки пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и органов государственной власти.
"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - отметили в ведомстве.
Подчеркивается также, что СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам..
"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - уточнили в управлении.