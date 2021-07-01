На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch

Огромные флаги хотят установить как минимум в 17 областях Украины.

Об этом сообщает общественная организация StateWatch, информирует Цензор.НЕТ. Соответствующие данные размещены в системе электронных закупок Prozorro.

Обеспечить каждую область ко дню независимости огромным флагом Украины руководителям облгосадминистраций поручили в январе этого года на селекторном совещании в Офисе Президента. Ожидаемая стоимость проекта – 170,7 млн гривен.

"За такие деньги можно было бы приобрести 338,6 тыс доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу Минздрава по вакцинации", - подсчитали в StateWatch.

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Самый дорогой станет стелла с флагом в Харькове, на неё собираются потратить 24,5 млн грн. Второй по стоимости флаг собираются установить в Броварах на Киевщине, на него готовы выделить 20,7 млн грн.

При этом в Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА заявили, что установят самые высокие флаги без привлечения бюджетных средств.

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