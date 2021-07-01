Новости

Германия обсуждает вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2", - Маас

1 97322
Германия обсуждает вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2", - Маас
Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.

Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на пресс-конференции во время визита в Польшу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напомнил немецкий министр, Берлин был посредником при заключении контракта между Украиной и Россией на транзит газа в Европу.

"Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", - сказал он.

Маас добавил, что Германия обсуждает вопрос сохранения транзита с Украиной и США.

"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ожидают, что Германия не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины, - Маас после переговоров с Блинкеном

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Роман Петров 34ac3a86
    Какая "забота" об Украине... Там своя выгода, а не переживание за нас. Лицемеры хЕровы!
  • Киргиз
    Что значит обсуждают? Пяткой в грудь себя били, что для украины ничего не изменится.
    А теперь обсуждают? - значит не будет транзита. значит надо готовиться к войне....
  • Green Green Serpent
    Сказочники. Если газ пойдет по СП-2 то при всем желании (которого явно не будет у кацапов) через Украину будет настолько минимальный транзит что не покроет содержание ГТС. Разумеется украинская власть за счет украинцев компенсирует содержание ГТС. Если кто не знает сегодня украинцы платят за доставку газа по украинской ГТС в 10 раз больше чем РФ за транзит по нашей же трубе.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости