Германия обсуждает вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2", - Маас
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Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.
Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на пресс-конференции во время визита в Польшу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как напомнил немецкий министр, Берлин был посредником при заключении контракта между Украиной и Россией на транзит газа в Европу.
"Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", - сказал он.
Маас добавил, что Германия обсуждает вопрос сохранения транзита с Украиной и США.
"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", - отметил министр.