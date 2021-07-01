Половина украинцев собираются летом поехать в отпуск, у 1/4 на это нет денег, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Каждый пятый собирается в путешествие в пределах Украины, каждый десятый - отправится за границу. В оккупированный Крым планирует поехать 1% опрошенных.

чОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

"На первом месте по популярности, как и год назад - отдых в Карпатах и ​​других местах Украины (18,8%); на втором месте по популярности - отдых на дачах и загородных домах (11,3%); третье место занимает отдых за границей 9,2%; в Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев", - сказано в сообщении.

При этом среди мужчин больше тех, у кого есть возможность отправиться в Карпаты или за границу. Среди женщин – больше тех, кто будет отдыхать дома, на даче или у родственников в селе либо вообще не может позволить себе отдых.

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Опрос был проведён с 8 по 9 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 2007 респондентов в 108 населённых пунктах всей областей Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.



