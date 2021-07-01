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Помощницу атташе США обокрали в Киеве

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Помощницу атташе США обокрали в Киеве
19-летняя уроженка Закарпатья вытащила кошелёк из сумки помощницы атташе Соединенных Штатов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошёл 26 июня на улице Речной в Шевченковском районе Киева. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. 29 июня воровку задержали.

"Ею оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области. Также при ней находились часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности, дипломатическая карточка помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки", - сказано в сообщении прокуратуры.

Девушке сообщили о подозрении в воровстве, ей грозит заключение сроком до трёх лет.

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Автор: Ольга Лузан

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  • Герхард
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    Аваковцы крышуют карманников в прикормленных местах. Был бы это простой гражданин Украины - фиг бы кого поймали.
  • Дід Панас ccec527d
    Ещё раз подтверждает то, что мусора знают кто этим занимается, потому что сами с этого подкармливаются....
  • Green Green Serpent
    Если набить циганам морду так сразу Европа визжит что притесняют мелкие народы. Но при етом Европа не хочет пускать циган к себе.
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