Помощницу атташе США обокрали в Киеве
8 36661
19-летняя уроженка Закарпатья вытащила кошелёк из сумки помощницы атташе Соединенных Штатов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошёл 26 июня на улице Речной в Шевченковском районе Киева. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. 29 июня воровку задержали.
"Ею оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области. Также при ней находились часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности, дипломатическая карточка помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки", - сказано в сообщении прокуратуры.
Девушке сообщили о подозрении в воровстве, ей грозит заключение сроком до трёх лет.