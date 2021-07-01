Новости

Семь стран ЕС разрешили въезд привитым индийской вакциной Covishield, - BBC

6 31530
Семь стран ЕС разрешили въезд привитым индийской вакциной Covishield, - BBC
Семь стран Евросоюза одобрили въезд иностранцев, которые привиты индийской вакциной Covishield от AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник BBC.

По данным источника, въезд разрешили: Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания.

Кроме того, пишет издание, Эстония подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией.

Источники сообщили, что Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также разрешили вакцину для поездок.

Читайте: Глава МИД Франции Ле Дриан разъяснил Кулебе мотивы идеи Макрона о саммите с Путиным: Париж за требовательный диалог с Москвой

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Антип61
    А как тут антиваксеры распинались, что в ЕС Covishield никогда не признают...
  • Андрей Силенко
    Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
    Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".

    Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення (є декілька малих авіакомпаній, близько 30, які тихенько збанкротували, але вони і до "пандемії" мали фінансові проблеми, зараз їх просто за копійки скуплять більші компанії і все)? Чому жодне велике підприємство, банки, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
  • ПанСан
    Колитесь любой кулебякой, только колитесь)
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости