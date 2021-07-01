Семь стран ЕС разрешили въезд привитым индийской вакциной Covishield, - BBC
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Семь стран Евросоюза одобрили въезд иностранцев, которые привиты индийской вакциной Covishield от AstraZeneca.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник BBC.
По данным источника, въезд разрешили: Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания.
Кроме того, пишет издание, Эстония подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией.
Источники сообщили, что Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также разрешили вакцину для поездок.