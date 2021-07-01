Четыре одобренные в ЕС вакцины от COVID-19 защищают от штамма "дельта", - Европейское агентство лекарственных средств

Одобренные в ЕС вакцины от COVID-19, при введении обеих их доз, защищают от штамма "дельта".

Об этом заявил в четверг глава отдела стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавальери, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прямо сейчас ситуация выглядит так, что четыре вакцины, одобренные в ЕС, защищают против всех штаммов, циркулирующих в Европе, включая "дельта", - сказал чиновник. "Новые данные, полученные в условиях обычной клинической практики, показывают, что две дозы вакцины оберегают от варианта "дельта", - пояснил он, сославшись также на результаты лабораторных тестов.

В ЕС на данный момент одобрены препараты Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Однако Кавальери от лица EMA призвал производителей вакцин продолжать следить за тем, эффективны ли их препараты против всех новых видов COVID-19, включая недавно открытый штамм "дельта плюс". Он напомнил, что за последние месяцы был выявлен целый ряд новых вариантов вируса, и в EMA ожидают появления и других разновидностей COVID-19.

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Ранее в четверг глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что количество заражений коронавирусом COVID-19 в странах европейского региона возросло на 10% на прошлой неделе, и если не проявить дисциплину, то существует угроза "новой волны". В ВОЗ отметили, что в Европе идет рост количества заражений вариантом "дельта" индийского происхождения, который "обгоняет с высокой скоростью штамм "альфа" британского происхождения.

Клюге привел данные, что в среднем в европейском регионе ВОЗ вакцинированы порядка 24% населения, причем половина населения средних лет и пожилого возраста, а также порядка 40% медработников до сих пор не вакцинированы. "Это неприемлемо, это очень далеко от рекомендованных 80% для взрослого населения", - сказал он.

На прошлой неделе в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний заявили, что на штамм коронавируса COVID-19 "дельта" к сентябрю 2021 года, вероятно, будет приходиться 90% новых случаев заражения COVID-19 в Европейском союзе.

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