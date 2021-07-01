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Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении (обновлено)

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Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении (обновлено)
Депутаты на внеочередном заседании проголосовали за законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, закон поддержали 275 парламентариев.

Перед голосованием министр юстиции Денис Малюска коротко представил законопроект, озвучил основные тезисы и попросил депутатов его поддержать.

Согласно документу, достаточными для включения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий:

  • значительное влияние на СМИ,
  • участие в политической жизни,
  • бенефициарное владение компанией-монополистом,
  • состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Основанием для включения олигархов в реестр станет решение СНБО.

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Включенным в реестр лицам будет запрещено:

  • осуществлять взносы в поддержку политических партий,
  • быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Кроме того, олигархи будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону "О предотвращении коррупции".

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Законопроект предусматривает также, что публичный служащий после контактов с олигархом или его представителем не позднее чем на следующий день должен заполнить на официальном сайте СНБО декларацию о контактах. При этом контактом с олигархом считается встреча и разговор, в том числе проведенные онлайн.

В переходных положениях к законопроекту указано, что действие закона будет ограничено 10 годами.

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 2112
  • 18c49ed2
    Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении - Цензор.НЕТ 4250
  • Zelya Vsyo
    Не знаю, кого (кроме Пороха) зебилы в олигархи определят, но то, что там не будет Ахметки и Бени- так это точно.
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