Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении (обновлено)
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, закон поддержали 275 парламентариев.
Перед голосованием министр юстиции Денис Малюска коротко представил законопроект, озвучил основные тезисы и попросил депутатов его поддержать.
Согласно документу, достаточными для включения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий:
- значительное влияние на СМИ,
- участие в политической жизни,
- бенефициарное владение компанией-монополистом,
- состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).
Основанием для включения олигархов в реестр станет решение СНБО.
Включенным в реестр лицам будет запрещено:
- осуществлять взносы в поддержку политических партий,
- быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Кроме того, олигархи будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону "О предотвращении коррупции".
Законопроект предусматривает также, что публичный служащий после контактов с олигархом или его представителем не позднее чем на следующий день должен заполнить на официальном сайте СНБО декларацию о контактах. При этом контактом с олигархом считается встреча и разговор, в том числе проведенные онлайн.
В переходных положениях к законопроекту указано, что действие закона будет ограничено 10 годами.