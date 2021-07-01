Закон о деолигархизации является фарсом, - Лерос
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Внефракционный депутат Гео Лерос считает законопроект о деолигархизации фарсом.
Об он сказал, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Самая известная супружеская пара Украины решила, что она готова к следующему шагу - Зеленский и Ермак хотят официально стать олигархами. Похоже, это единственная цель этого законопроекта", - отметил нардеп.
По его словам, согласно законопроекту, стоимость активов олигархов должна составлять приблизительно два миллиарда гривен.
"Разве кто-то сомневается, что Зеленский и Ермак за два с половиной года не ограбили страну на два миллиарда гривен каждый?!", - подчеркнул Лерос.