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Закон о деолигархизации является фарсом, - Лерос

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Закон о деолигархизации является фарсом, - Лерос
Внефракционный депутат Гео Лерос считает законопроект о деолигархизации фарсом.

Об он сказал, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Самая известная супружеская пара Украины решила, что она готова к следующему шагу - Зеленский и Ермак хотят официально стать олигархами. Похоже, это единственная цель этого законопроекта", - отметил нардеп.

По его словам, согласно законопроекту, стоимость активов олигархов должна составлять приблизительно два миллиарда гривен.

"Разве кто-то сомневается, что Зеленский и Ермак за два с половиной года не ограбили страну на два миллиарда гривен каждый?!", - подчеркнул Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Підтримую.
    Фракція Зе отримує чималі щомісячні доплати від олігархів за потрібні їм закони чи правки.
    Навіть видно як вони розбагатіли за два роки перебування у стінах ВР.
    Закон про олігархів дозволить їм отримувати ці кошти легально - як лобізм.
    Тобто змінюється лише вивіска. А щемити тим законом будуть неугодних опонентів.
  • Привет
    А вы думаете в Оман осел просто так летал?? Он там за складирование бабла договаривался...
  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    Эх, нарид, просрал ты в 19г свое счастье. Теперь, иванушки, за тридевять земель за ним придется идти.
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