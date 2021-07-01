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Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТВ. ФОТО

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На ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" провели капитальный ремонт и модернизацию вертолета Ми-8МТВ и передали его в Вооруженные силы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Конотопский авиаремонтный завод Авиакон передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТВ 01

В результате проделланых работ усилена защита вертолета и членов экипажа от ракет с инфракрасными головками самонаведения и стрелкового оружия, усовершенствован радионавигационное оборудование и улучшено возможности выполнять десантные и поисково-спасательные операции.

В рамках модернизации установлено два комплекта спутниковой навигационной системы, радиолокационный ответчик, аварийный радиомаяк и твердотельный аварийно-эксплуатационный регистратор полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты на международных воздушных линиях в соответствии с требованиями ИКАО.

Кроме этого, предусмотрено быстрое доукомплектование машины новейшим метеолокатором, благодаря которому можно использовать технику в сложных метеорологических условиях.

Обновленный вертолет уже находится в воинской части.

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Прорив це коньок кацапів. А у нас це покращення.
  • Green Green Serpent
    Ну покрасили и то хорошо. Ето вам не новенькие Аирбасы из Франции для мусоров закупать.
  • Andre2014
    всегда когда вижу такого рода "модернизацию" вспоминаю "мимино"...... пипец какие мы отсталые в мире техники.... зато на флаги гигантские потртаим 100 лямов.. видать флаги нужнее будут чем военная техника... мдяяяя...
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