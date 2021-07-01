Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение налогов и сборов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений за основу на внеочередном заседании проголосовали 264 народных депутата.

Перед голосованием нардеп фракции "Слуга народа" и глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев попросил поддержать данный законопроект и заявил, что он о равенстве налогообложения.

В свою очередь спикер Дмитрий Разумков, комментируя документ, подчеркнул, что "комитет, мягко говоря, его не доработал" и добавил, что ко второму чтению нужно исправить эту ситуацию.

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