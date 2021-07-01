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Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600

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Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600
Верховная Рада в первом чтении приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600). "За" повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

В этом проекты, напомним, речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. В частности, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции из которых не облагаются налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем иногда сразу в три раза.

Против принятия этого законопроекту выступало Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК): там заявили, что проект содержит ряд коррупциогенных факторов, поэтому должно быть существенно доработан. К тому же, проект не прошел обязательные общественные обсуждения, и был передан в Раду без учета экспертных комментариев.

В свою очередь Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) призывали парламент не голосовать за законопроект и провести диалог с бизнесом по его доработке. В ассоциациях указали, что законопроект увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на предпринимателей и компании, сбивает страну с пути цивилизованного развития экономики.

"Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это недопустимо, если мы строим прогрессивную страну ", - подчеркнули Ассоциации в своем письме.

Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что принятие закона № 5600 приведет к скачку инфляции и рост безработицы, а также к потере конкурентоспособности отечественными предприятиями. Кроме того, очередные фискальные изменения могут отпугнуть от страны инвесторов, ведь те прежде всего ценят налоговую стабильность.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    инфляция она такая))
    кушайТЕ, не обляпайТЕсь
    бараны
  • Павло ШОвте
    Налоги повысят: Рада проголосовала за правительственный проект №5600 - Цензор.НЕТ 7464
  • Стрелок
    Это именно аннигиляция, тотальное и последовательное разрушение структуры НБУ, которое я описывал еще давно. Просто теперь мясорубка докрутила до логического конца. Теперь этап когда тех, кого не удалось коррумпировать или сломать, загоняют на бойню.
    Что на все это говорит сам НБУ?
    Пресс-служба НБУ заявила, что все хорошо, спите спокойно, добрые люди, уже полночь, все хорошо, хлеба, вина - и жизнь полна. Не о чем беспокоиться, ведь списочный состав Департамента лицензирования 107 единиц и все как один готовы к работе.
    Так и написали «107 единиц». Прям в лучших традициях известного адепта плюрализма и коллегиальности Геннадия Адольфовича Кернеса - «Ты кнопка блд». Ты кнопка, ты единица, ты винтик, вас там 107 таких, одни ушли, делов-то, других поставим. Технократы! И весь юмор вот в чем: на самом деле в Департаменте лицензирования работает около 70 человек, а не 107. Вот такие у нас технократы. Кажется, главе НБУ тоже не мешало бы сдать ЗНО по математике, ну или хотя бы посчитать по головам сотрудников, пока все не разбежались.
    Ну это публично.
    А кулуарно они ноют, что это спецоперация, что всеми уволившимися сманипулировали, обманули их и за всем этим стоит всемогущая Рожкова. Ребята, в НБУ гипнотизеров и фокусников нет. Департамент лицензирования возглавляли люди, которые после 2015 сами ручками собирали тот формат банковской системы, который войдя в коронакризис потерял лишь ОДИН банк.
    Ну как бы сомнительно, что ими можно так легко манипулировать, или сомнительно, что они не отдавали себе отчет в том, что они приносят в жертву свое будущее.
    Такое не достигается манипуляциями, такое не покупают за деньги, на такое никого не убедишь со стороны.
    Дорогие Кирилл Евгеньевич Шевченко, дорогая Галина Александровна Калачева, глава пресс-службы НБУ, которая ставит в СМИ за грязный кеш джинсу и черный пиар против ДемСокиры.
    Я понимаю, что вам сложно это понять, но подобное называется принципами.
    Просто есть люди с принципами, которые знают, что дОлжно и делают, что могут, пока есть возможность делать. Есть люди с принципами, которые могут встать и сказать правду, и их невозможно запугать ничем. И хрен ты этими людьми сманипулируешь и хрен ты их в чем-то убедишь (вы же пытались, да, Кирилл Евгеньевич?).
    Но теперь то людей с принципами выжили и наберут новых.
    Новые уже не будут выходить на мороз и не будут рассказывать, что Кирилл Евгеньевич потея пытается потрогать банковское лицензирование и финансовую стабильность в странных местах. Свое черное дело по развращению украинской банковской системы Кирилл Евгеньевич сможет делать тихо. Дальше начнется спуск в бездну.
    По крайней мере, такой у Шевченко план - набрать вместо старых людей новых "единиц", и отправить банковскую систему Украины, а значит все наши деньги и всю нашу экономику в бездну.
    Но, к счастью, у Шевченко ещё есть мы с вами. И наш план несколько иной. Чтобы в бездну отправилась не экономика, а только лично сам Шевченко со всеми своими великолепными планами.
    Поэтому я желаю всему отделу Бевза и всем, кто вчера совершил свой героический демарш, чтобы "вы не найдёте работу в банковском секторе, пока Шевченко глава НБУ" продлилось не дольше пары месяцев.
    Поэтому я призываю всех в рамках поддержки смельчаков поделиться http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=589202472059626 этой рамкой , которую создал один из уволенных Шевченко раньше сотрудников НБУ. Есть же в нашей стране и в нашей истории Шевченко здорового человека, а не Кирилл Евгеньевич.
    Давайте поддержим тех, кто нашел в себе смелость встать и назвать вещи своими именами. И давайте покажем, что нам, украинцам, не все равно, и мы не хотим видеть новых Коломойских и Суркисов, новых пирамид и неизбежных банкопадов. Если мы позволим захватить НБУ новому арбузову, то результатом станет то, что было при Януковиче.
    И это почувствует на себе каждый украинец.

    упд. Пока я писал свой пост стало известно об увольнении Артема Клюка - начальник управления рисков Департамента финстабильности. Так же Лига анонсировала увольнение ТРЕТЬЕГО(!!!) главы департамента - глава Депаратаемнта выездных проверок Новиков тоже уходит.

    https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1374224576283177 Anton Shvets
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