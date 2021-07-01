Бутусов: Обострение на фронте может означать подготовку наступления на один из наших передовых опорных пунктов

Ранее оккупационные власти заявляли, что собираются "отомстить" украинцам за якобы нападение на опорный пункт 4 бригады ВС РФ.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня на фронте заметное обострение обстановки - российские войска по состоянию на 17.00 совершили 17 обстрелов с помощью гаубиц, минометов, стрелкового оружия. День еще не окончен, боевые действия могут быть продолжены", - написал он.

Бутусов отметил, что за день выпущено более 40 снарядов 122 мм и более 120 снарядом 120 мм мин, ранен украинский военнослужащий.

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"Увеличение обстрелов российских войск может также быть признаком подготовки локальных наступательных действий против одного из передовых украинских опорных пунктов", - считает журналист.

Он напомнил, что 11 июня на опорном пункте 4-й бригады ВС РФ на Донбассе были обнаружены застреленными пятеро наемников. Российское командование заявило, что их убили украинские военные, и пообещало "отомстить". Украинское командование это опровергает и называет причиной гибели оккупантов злоупотребление алкоголем.

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