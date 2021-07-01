Бутусов: Обострение на фронте может означать подготовку наступления на один из наших передовых опорных пунктов
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня на фронте заметное обострение обстановки - российские войска по состоянию на 17.00 совершили 17 обстрелов с помощью гаубиц, минометов, стрелкового оружия. День еще не окончен, боевые действия могут быть продолжены", - написал он.
Бутусов отметил, что за день выпущено более 40 снарядов 122 мм и более 120 снарядом 120 мм мин, ранен украинский военнослужащий.
"Увеличение обстрелов российских войск может также быть признаком подготовки локальных наступательных действий против одного из передовых украинских опорных пунктов", - считает журналист.
Он напомнил, что 11 июня на опорном пункте 4-й бригады ВС РФ на Донбассе были обнаружены застреленными пятеро наемников. Российское командование заявило, что их убили украинские военные, и пообещало "отомстить". Украинское командование это опровергает и называет причиной гибели оккупантов злоупотребление алкоголем.