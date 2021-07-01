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"Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации

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"Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за результативное голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта # 5599 о деолигархизацию. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - говорится в президентском сообщении.

Также читайте: Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении (обновлено)

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    "Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации - Цензор.НЕТ 2737
  • Alexey Chernyavsky
    А оно реально тупе!
  • 18c49ed2
    Оно -- просто кукла для шоу

    "Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации - Цензор.НЕТ 1431
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