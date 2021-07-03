Наемники РФ с начала суток трижды обстреляли наши позиции в районе Невельского, украинские воины открывали ответный огонь по террористам, - штаб ООС
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Объединенных сил в Фейсбуке.
"Возле населенного пункта Невельское (Донецкая область) вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинские позиции с минометов 120 калибра", - говорится в сообщении.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы, отмечается в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки, 2 июля, на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.
Противник обстреливал украинские позиции в районе Золотого-4, Авдеевки, населенного пункта Пески, возле Старогнатовки, в районе Светлодарска, вблизи Красногоровки и Каменки.
"Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".