Новости

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 36 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1072 человек выздоровели, - Минздрав

2 29467
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 36 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1072 человек выздоровели, - Минздрав
В Украине по состоянию на утро субботы, 3 июля, зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 1 072 человека, умерло 36 заболевших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 2 июля 2021 года в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 27, медработников - 22). Также за минувшие сутки: госпитализированы 420 человек; летальных случаев - 36; выздоровели – 1 072 человека", - сообщил Минздрав.

Днем ранее, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость COVID-19 осенью может быть на 30-40% выше, чем в прошлом году, - Кузин

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 202 человек, выздоровели 2 170 656 человек, летальных случаев - 52 460.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 36 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1072 человек выздоровели, - Минздрав 01

Автор: Вадим Куц

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    скажу больше, масоны отравляют воду - 20% умерших, за час до того пили воду. а 10% за минуту до откидона кедов говорили - Эээ, смари как могу!
  • Павло Дудра
    47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer.Зв'язку між смертю та щепленням не встановлено
    (

    https://4studio.com.ua/novyny/**********-pomer-cherez-4-godyny-pislya-shheplennya-vaktsynoyu-pfizer/
    буду слідкувати за наступною інфою.
    щодо причини.
    скоро мені запланована вакцинація саме цьою вакциною.
  • Ruslan Wise
    Ща антип все объяснит
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости