Саакашвили пригрозил назвать политиков, саботирующих закон о моряках: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов"

Группа народных депутатов вместе с некоторыми экс-чиновниками из аппарата Верховной Рады не хотят пропускать закон о моряках из-за якобы несоответствия с Конституцией Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке экс-президент Грузии, председатель исполкома Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили

"Только что я узнал, что группа депутатов в парламенте вместе с некоторыми чиновниками в аппарате ВРУ еще с прежних времен нашли четыре несоответствия с Конституцией Украины, не хотят подписывать и не хотят пропускать закон о моряках! То есть когда деньги берут при получении диплома и каждого моряка обилечивают, это соответствует Конституции, а то, что парламент это наконец-то отменил, – это уже Конституции не соответствует?" - спрашивает он.

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Саакашвили также пригрозил назвать имена и фамилии тех депутатов, кто за этим стоит: "За этим стоят несколько хорошо известных мне и всей Украине депутатов, фамилии которых я назову в ближайшие дни, как только они не пропустят этот закон. Если они хотят воевать, я готов воевать за моряков! Я готов воевать с любым, если этот закон не будет пропущен. Я не потерплю, чтобы так издевались над 150 тыс. моряков, их семьями и лично мной! Это оскорбление лично меня, это унижение меня и 150 тыс. человек, которые сражались за этот закон".

"Я только что беседовал с главой комитета, который, как мне кажется, понимает проблему и пытается решить вопрос, и сообщил ему свою позицию: или этот закон будет быстро пропущен, или a la guerre comme a la guerre! Сейчас у меня вся надежда на Дмитрия Александровича Разумкова, который поступил суперкруто, приняв этот закон сразу в первом и втором чтениях и сдвинув время воплощения этой нормы намного вперед!" - подчеркнул Саакашвили.

Он также выразил благодарность депутату Александру Горенюку, который, по словам Саакашвили, добился рассмотрения вопроса на комитете, на котором законопроект поддержали,

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"Поэтому, как бы сейчас ни сражалась эта мафия, их карты биты, но я буду начеку!

Премьер Шмыгаль еще несколько недель назад заявил, что он делает электронную растаможку автомобилей, но, видимо, юридический отдел КМУ это тоже не пропускает! Юридический отдел КМУ тоже состоит из тупоголовых коррупционеров, которые хотят поиметь украинский народ и дальше иметь его, как они делали это последние 30 лет. А некоторые министры и, к сожалению, в данном случае премьер-министр как-то, мягко говоря, это терпят. С вседозволенностью и беспределом чиновников пора заканчивать!" - призвал экс-президент Грузии.

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