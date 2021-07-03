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В НКРЭКУ прокомментировали обвал трейдерами цен электроэнергии ниже себестоимости АЭС

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В НКРЭКУ прокомментировали обвал трейдерами цен электроэнергии ниже себестоимости АЭС
Энергетический регулятор НКРЭКУ выразил обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС на бирже из-за перехода электростанций на продажу электроэнергии непосредственно потребителям по прямым договорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НКРЭКУ, обнародованное вечером 2 июля, передает Цензор.НЕТ.

"В первые дни июля 2021 на рынке "на сутки вперед" (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров (РСВ)", - говорится в заявлении регулятора.

Регулятор осудил решение реальных производителей увеличить объем продажи электроэнергии по двусторонним договорам, к которому они вынуждено прибегли из-за ценовых махинаций трейдеров на "рынке на сутки вперед".

"Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточного рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса)", - заявил регулятор НКРЭКУ.

Напомним, ранее Министерство энергетики, НАЭК "Энергоатом" и госкомпания "Центрэнерго" призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.

НКРЭКУ трижды отказалось устранять махинации, заявив о недопустимости "ущемления прав трейдеров".

Кроме того, регулятор также обвинил "Энергоатом" и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности.

Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • чел
    "обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС" 🤔
    Может я что-то недопонимаю, но следовало бы в первую очередь обеспокоиться ценами, что платит за электричество и без того нищий народ, а не тем, сколько зарабатывают барыги на перепродаже государственной (!) электроэнергии
  • Василий Гаврилко
    Це ж треба, - виробники продають напряму споживачам - непорядок. А що будуть їсти численні посередники - паразити і сама НКРЭКУ? Треба негайно заборонити виробникам електроенергії продавати її напряму, - із газом в них це вийшло.
  • Слава Шустрий
    А винні ті піде#раси яки цих трейдерів на енергоринок запустили !
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