Российские танки на границе с Украиной оснастили козырьком от "Джавелинов". Россия готовится к активным наступательным операциям, - Бутусов. ФОТО

Танки Т-72Б3 российской 150-й мотострелковой дивизии на границе с Украиной оснастили козырьком от украинских "Джавелинов".

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"После апрельского обострения, которое спровоцировал Путин близ границ Украины, Южный военный округ проводит новые маневры, и 150-я дивизия показала новое оборудование для своих танков - Т-72Б3.

Этот тент, похожий на навес от солнца, является экраном противоракетной защиты. Как известно, ракеты "Джавелин", которые находятся на вооружении ВС Украины, поражают цель в верхнюю проекцию, то есть бьют в наименее защищенную часть танка. Также бросаются в глаза навесные блоки защиты на бортах танка. - пишет журналист. - Для защиты от атак управляемых ракет, в том числе сверху, танки США и стран НАТО сейчас оснащаются уникальной израильской системой активной противоракетной защиты "Трофи". Россия 30 лет ведет разработку своей системы активной защиты "Арена", однако сроки принятия на вооружение "Арены" постоянно переносятся, и российские танки по-прежнему беззащитны от многих видов противотанкового вооружения. Война на Донбассе показала, что несколько новейших Т-72Б3 были подбиты украинскими воинами с помощью старых советских гранатометов РПГ-7".

Бутусов отмечает, что главным козырем в вооружении украинской армии является насыщенность войск управляемыми противотанковыми ракетами типа "Стугна", "Корсар" и "Джавелин".

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"Особенно опасны "Джавелины", которые не оставляют российским танкистам никаких шансов. Российское наступление приведет к большим потерям в бронетехнике, поскольку российские танки не защищены от массированного применения украинской пехотой управляемых ракет.

Очевидно, планируя вторжение в Украину, российское командование приняло решение повысить защищенность своих танков от основных поражающих факторов. Однако Россия технологически сильно отстает от Запада и вынуждена изобретать более простые средства пассивной защиты", - подчеркивает Бутусов.

"Однако оценить эффективность этого козырька против тандемной боевой части "Джавелина", которая обеспечивает пробитие защиты двумя зарядами, можно только в ходе реальных боевых действий. Страны НАТО избрали другой путь - оснащения современных танков системами активной защиты, которые перехватывают ракеты на подлете.

Главный вывод для украинской политики - все эти модернизации производятся не для войны с НАТО - Россия готовится для проведения военных операций против Украины, модернизация боевой техники и маневры направлены на противостояние с украинской армией. Никаких мирных договоренностей с Украиной Россия не планирует, ресурсы направляются не на мир, а на войну, и Россия готовится к активным наступательным операциям", - резюмирует Бутусов.

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