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Украина выходит из соглашения в рамках СНГ по защите прав потребителей, - указ

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Украина выходит из соглашения в рамках СНГ по защите прав потребителей, - указ
4 июля Украина официально выйдет из еще одного соглашения с СНГ. Оно касается области защиты прав потребителей.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий закон сегодня опубликован в официальном издании Голос Украины.

Он вступает в силу 4 июля.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", - указывается в тексте документа.

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  • Борменталь Незабаром
    иммитация бурной деятельности
  • 5 копійок
    Займаються аби чим, тільки не тим що потрібно.
  • sany
    Зеленский особь легкого поведения, работает только за деньги, очень жаден. за хороший гонорар, перед ватниками готов назвать родную страну и маму шлюхой.
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