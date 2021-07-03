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Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон

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Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрона заявил о стремлении Франции установить более доверительные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинофрм, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

Макрон и Путин обсудили необходимость продолжения "структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте".

"Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", — отмечается в заявлении.

Также Макрон призвал Путина соблюдать заключенных ранее соглашений, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск из Ливии.

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Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 6662
  • Харьков Сумской
    Да, возьмут тебя в Роснефть на пенсии, не переживай...
  • Антон Куприянов
    В 39м стремилась к доверительным отношениям с гитлером! Ничего нового, те же грабли!
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