Франция стремится к доверительным отношениям между ЕС и Россией, - Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрона заявил о стремлении Франции установить более доверительные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинофрм, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.
Макрон и Путин обсудили необходимость продолжения "структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте".
"Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", — отмечается в заявлении.
Также Макрон призвал Путина соблюдать заключенных ранее соглашений, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск из Ливии.