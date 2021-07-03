Существенных изменений на границе с Беларусью не наблюдается, - Госпогранслужба

За минувшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что эти органы с 20.00 2 июля перешли на усиленную охрану границы. Стоит отметить, что такое усиление - это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ отмечают, что за минувшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропустили почти 2 000 человек, а в обратном направлении - более 1 700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке.

"В пропускных операция никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается", - резюмируется в сообщении.

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