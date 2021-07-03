За сутки от COVID-19 в Киеве умерли три человека, выявлено 185 новых случаев, выздоровел 161 человек, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"185 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 3 человека. Всего за период пандемии в городе 5 198 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 214 398", - сообщил Кличко.
Заболели 107 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 77 мужчин в возрасте от 21 до 87 лет и 1 мальчик 5 лет.
В больницы столицы госпитализировали 79 больных коронавирусом.
Выздоровел за минувшие сутки 161 человек. В целом коронавирус преодолели 205 197 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 57, в Оболонском - 28 и в Святошинском и Соломенском районах - по 23 случая", - отметил Кличко.