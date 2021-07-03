Катер морской охраны буксирует рыболовецкое судно в порт Очакова: экипаж не пострадал, - Госпогранслужба

Сегодня ночью пограничники оперативно среагировали на сигнал бедствия от обесточенного рыболовецкого судна в Черном море. В данное время катер морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" буксирует судно в порт Очакова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Пост технического наблюдения "Черноморск" Одесского пограничного отряда среагировал на сообщение, которое появилось в радиоэфире в 02:40 часов. По открытым каналам международной морской безопасности от экипажа гражданского судна, направлявшегося в сторону Грузии, поступила информация о фелюге, которая сигнальными ракетами передает сигнал бедствия. Катер Морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" немедленно выдвинулся в указанный район", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что почти в 25 морских милях к югу от Тендровской косы моряки-пограничники обнаружили обесточенное рыболовецкое судно, потерявшее управление.

Капитан объяснил, что рыбаки в установленном порядке оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность и обесточенное судно потеряло управление. Ветром их начало относить в открытое море. Экипаж подал сигнал бедствия.

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"Сейчас катер морской охраны Госпогранслужбы "Балаклава" буксирует обесточенное судно в порт Очакова. Никаких российских военных или пограничных кораблей, которые якобы пришли на помощь украинским рыбакам, и о которых сообщали некоторые информационные ресурсы, экипаж "Балаклавы" не заметил", - отметили в пресс-службе ГПСУ.

Напомним, сегодня украинское рыболовецкое судно "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков) подало сигнал бедствия, а россияне заявили, что якобы направили к нему ракетный катер. Тем временем, в Минобороны Украины отметили, что корабли Российской Федерации в Черном море игнорировали сигнал бедствия украинского рыболовецкого судна, потерпевшего аварию 3 июля.