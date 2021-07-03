Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Украины
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Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 3 и 4 июля на всей территории страны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"Днем 3 июля в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 4 июля ночью в западных, восточных и юго-восточных областях, днем в Украине грозы, днем в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
Объявлен первый уровень опасности - желтый.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлические входные двери.