Штормовое предупреждение объявлено на всей территории Украины

Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 3 и 4 июля на всей территории страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Днем 3 июля в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 4 июля ночью в западных, восточных и юго-восточных областях, днем в Украине грозы, днем в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

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Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлические входные двери.



