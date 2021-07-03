Четверо украинцев пострадали в результате ДТП в Польше: среди них несовершеннолетний, - МИД

Возле города Тарнув на юге Польши произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм", - отметил Николенко.

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Он также добавил, что консул находится на месте происшествия для оказания гражданам Украины консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.

О других подробностях происшествия пока не сообщается.