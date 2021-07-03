Создание Крымской платформы - это способ вернуть людям на оккупированном полуострове их права, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о возможностях, которые открывает Крымская платформа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, начиная от доступа к образованию и заканчивая религиозной свободой. А также позволить им пользоваться международными банковскими системами, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовыми поездками, выбирать свой телеканал или свое правительство", - написал Кулеба.

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Напомним, учредительный саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Нидерланды, Литва, Словакия, Турция, Польша и другие. Также участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили руководители институтов ЕС, в частности Мишель, Домбровскис и Боррель.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием в Украине за последние 30 лет. "Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - подчеркнул Кулеба.