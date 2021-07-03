За полгода белорусские пограничники на границе с Украиной изъяли всего 4 единицы оружия, - Госпогранслужба

В первом полугодии украинские пограничники на границе с Беларусью задержали 27 единиц оружия, из них – ни единого огнестрельного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 3 июля сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

В частности, военнослужащие ГПСУ пресекли попытки незаконного перемещения через границу 12 единиц охотничьего оружия, 13 – холодного и по одному – газового и пневматического.



За аналогичный период 2020 года на украинско-белорусской границе задержали на шесть единиц оружия больше, отметили в Госпогранслужбе.



По данным ведомства, показатели Госпогранкомитета Беларуси еще ниже.



"Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все – в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси констатировали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", – подчеркнули в ГПСУ.

В Госпогранслужбе назвали заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины беспочвенными.



"Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", – резюмировали в ГПСУ.