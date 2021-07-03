В новой стратегии нацбезопасности РФ, подписанной Путиным, есть пункт про укрепление "братских связей между русским и украинским народами"

Президент России Владимир Путин в субботу, 3 июля, утвердил стратегию национальной безопасности страны, в которой, помимо прочего, прописаны планы относительно украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, соответсвующий указ Путина, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ

В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано в частности посредством укрепления "братских связей между российским, белорусским и украинским народами".

При этом в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается делать для этого.

Также в документе очерченный задача укрепить позиции русского языка как "языка международного общения" и поддержка граждан РФ, проживающих в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который, мол, испокон веков существовал в триединства "великороссов, белороссов и малороссов", который "пытались растянуть и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии . Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Он сравнил этот документ с оружием массового поражения.