С начала суток 3 июля враг 8 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 120 мм, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этого периода зафиксировано 8 обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "У населенного пункта Невельское вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Опытного противник обстрелял наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.
Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь".