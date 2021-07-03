С начала суток 3 июля враг 8 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 120 мм, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этого периода зафиксировано 8 обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.