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Представителей Беларуси не пустили в Австрию на Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Им не дали визы

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Представителей Беларуси не пустили в Австрию на Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Им не дали визы
Белорусскую делегацию не пустили на Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ в Вену, где должна проходить летняя сессия.

 Об этом сообщил журналистам 2 июля глава постоянной комиссии по международным делам палаты представителей национального собрания Беларуси Андрей Савиных, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на БЕЛТА.

Делегация должна была представить в ПА ОБСЕ позицию Беларуси по актуальным вопросам повестки дня. Но 1 июля они получили информацию об отказе в оформлении визы, уточнил чиновник.

По его словам, посольство Австрии в Беларуси не выдает визы. Диппредставительство предложило обратиться в латвийское консульство в Витебске. Но там делегаты тоже получили отказ. В Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд, объяснил Савиных.

Он заявил, что делегаты от Беларуси собирались поднять на сессии вопрос "о вовлеченности спецслужб ряда государств, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в стране через сценарий цветной революции".

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    правильно сделали
  • Женя-Женя
    почему с кацапами не поступают также??
  • Alex Walewski 08494ca1
    исключительно - верное решение.... могут, когда захотят.
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