"Унижение женщин", - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков. ФОТОрепортаж

Ряд иностранных средств массовой информации написали о скандале, который разразился из-за маршировки курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на тренировке к военному параду по случаю Дня Независимости в туфлях на каблуках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Буквы.

1 июля Министерство обороны Украины показало фото с тренировок к военному параду на День Независимости. На снимках можно увидеть, как курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко идут в одинаковых футболках, камуфляжных штанах, на ногах - туфли на каблуках.

После этого в сети началось оживленное обсуждение уместности использования каблуков. Пользователи были возмущены тем, что для женщин-военных удобную и практичную обувь заменили на каблуки.

В пятницу в зале заседаний Верховной Рады министру обороны Украины Андрею Тарану вручили туфли на каблуках.

Иностранные СМИ также обратили внимание на этот скандал. Вот что они написали:

Британская газета The Guardian отметила, что выбор обуви на каблуках вызвал поток критики и привел к обвинениям в сексуализации женщин-солдат.

Издание также процитировало Виталия Портникова, который заявил: "История с парадом на каблуках - настоящий позор", и добавил, что у некоторых украинских чиновников "средневековый" склад ума.

Французский телеканал BFM TV сделал акцент на том, что в Украине хотят провести расследование по обуви курсанток.

Европейский информационный телеканал Euronews написал, что Министерство обороны Украины вызвало возмущение после того, как опубликовал фотографии женщин-солдат на высоких каблуках, которые проводят репетицию перед будущим военным парадом.





Кроме того, британское интернет-издание The Independent назвало инцидент "унижением женщин".





Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.