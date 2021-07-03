Американский сенатор Круз блокирует назначения в Госдепартаменте, требуя санкций против "Северного потока-2"

Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Госдепартаменте США, требуя от администрации Джо Байдена санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на четыре анонимных источники, знакомых с темой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода

Руководящие должности в Государственном департаменте утверждаются в Сенате. Круз использует свое право откладывать рассмотрение вопросов, чтобы затянуть назначения. Так он пытается заставить администрацию президента жестче действовать против проекту газопровода. Ранее команда президента США Джо Байдена заявила, что санкции уже не смогут остановить строительство.

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В мае президент Байден заявил, что считает, что введение новых санкций против "Северного потока" повредит отношениям Вашингтона с европейскими партнерами. Газопровод уже практически достроен, и штрафные меры на этом этапе стали бы контрпродуктивными, заявил президент США. Другие сенаторы, которые выступают против газопровода, не поддержали Круза, отмечает NBC.

Председатель сенатского Комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендез на прошлой неделе раскритиковал давление Круза и предположил, что действия республиканца могут быть связаны с его президентскими амбициями. В 2016 году политик выдвигался на выборы президента, но занял второе место на праймериз Республиканской партии после Дональда Трампа.

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