Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками

Алексей Арестович позволил себе прямое оскорбление под постом пользователя, нецензурно критикующего его заявления о женской парадной одежде.

Пользователь Нєжинскій Гурок в Facebook опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian, в которой то, что женщины тренируются к параду в обуви на каблуке, названо "идиотским", информирует Цензор.НЕТ.

Изображение он сопроводил подписью: "Тільки нагадаю, що Олексій Арестович являється позорним п#дарасом". И затегал Арестовича.

В комментарии пришел сам советник Ермака и ответил: "Х#есос безграмотный.)

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Курсантки лично выразили желание идти на параде в парадной форме, которая автоматически предполагает каблуки.

Им дали возможность выбрать из двух видов обуви более удобный, после одного (!) экспериментального прохождения.

Если кого Гардиан и обидела, то прежде всего девочек-курсанток самих.

И ты туда же, обсос дешевый.

Так что сверни свой Гардиан и запихни себе в жопу, у#бок.)

И сопли подотри, задохнёшься, чмо объ#банное".

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В ответ на замечания других пользователей, Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу.)", а после уточнений, куда и когда приходить, сообщил: "Подходи в понедельник в 11.00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".

Потом он еще несколько раз в ответ на другие комментарии напоминает, что за такой выбор обуви проголосовали сами курсантки, а отвечает он нецензурно, мол, потому что иначе аудитория не понимает.

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

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Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.