Террористы обстреляли и вывели из строя камеру СММ ОБСЕ под оккупированным Донецком

Камера наблюдения СММ ОБСЕ, установленная на шахте "Октябрьская" вблизи Донецка, повреждена в результате стрельбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Миссии, опубликованный 3 июля.

"В 15:45 2 июля патруль Миссии прибыл к месту размещения системы видеонаблюдения СММ на шахте "Октябрьской" (неподконтрольная правительству, 9 км к юго-западу от Донецка) для проведения запланированного технического обслуживания неисправной камеры. Во время техобслуживания наблюдатели заметили отверстие в передней и задней частях корпуса одной из камер. По оценке, оно образовалось в результате недавнего попадания пули из стрелкового оружия", - говорится в отчете.

Уточняется, что перебои в работе этой камеры начались во второй половине дня 18 июня, когда команда СММ ОБСЕ утратила возможность дистанционно вращать камеру. Вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь ней были утрачены.

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"Команда СММ успешно заменила поврежденную камеру и проведет дальнейший анализ", - добавили в Миссии.