Недоверие к украинскому правосудию вызывают 10% судебных решений, принимаемых одиозными судьями, - Вениславский
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В Украине 90% судебных решений принимаются справедливо, а негатив и недоверие общества к правосудию в целом вызывают 10% решений судей. Судебная реформа направлена на то, чтобы вернуть полное доверие граждан к системе.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.
"Нужно быть объективным, потому что из всего массива судебных решений 90% не вызывают никаких возражений у сторон процесса. Это означает, что они являются справедливыми, законными. А вот этот негативный фон, который в обществе создается, - он обусловлен теми 10%, которые наиболее одиозные судьи выносят наиболее скандальные решения", - сказал Вениславский.
Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.