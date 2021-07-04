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Мужчина умер после вакцинации Pfizer в Виннице: предварительная причина - сердечная недостаточность

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Мужчина умер после вакцинации Pfizer в Виннице: предварительная причина - сердечная недостаточность
Причиной смерти мужчины после вакцинации от COVID-19 стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

"2 июля в Виннице зарегистрировано неблагоприятное событие после вакцинации. Сообщено о смерти 47-летнего винничанина. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для расследования этого события и установления причин предпринимаются все необходимые меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после прививки вакциной Pfizer

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области.

По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронические заболевания у умершего не зарегистрированы.

Мужчина умер после вакцинации Pfizer в Виннице: предварительная причина - сердечная недостаточность 01

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Винницкой области в пятницу вечером умер 47-летний мужчина, которому в этот день сделали прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Также читайте: Pfizer появится в центрах массовой вакцинации в конце июля, - главный санврач Кузин

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    Главная побочка пфайзера? - из за непривытых казлов, новые смерти.
  • три - пятнадцать
    врешь... - все взрослые в моей семье привиты.
    ты тупо врешь...
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Вспомнился американский сериал "Секретные материала" 15-летней давности и там был эпизод-серия.. Появился в каком-то штате страшный вирус, люби сильно болеют, алхимики сразу изготовили вакцину и провели почти поголовную вакцинацию..Приехали спецагенты и выяснили - что вирус обычная болезнь, а люди массово умирают как раз от вакцин !!! ..дежавю
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