Мужчина умер после вакцинации Pfizer в Виннице: предварительная причина - сердечная недостаточность

Причиной смерти мужчины после вакцинации от COVID-19 стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

"2 июля в Виннице зарегистрировано неблагоприятное событие после вакцинации. Сообщено о смерти 47-летнего винничанина. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для расследования этого события и установления причин предпринимаются все необходимые меры.

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Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области.

По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронические заболевания у умершего не зарегистрированы.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Винницкой области в пятницу вечером умер 47-летний мужчина, которому в этот день сделали прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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