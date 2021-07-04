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Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт. ФОТОрепортаж

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В одесский порт 3 июля прибыли корабли постоянной морской группы SNMG2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым зашел флагман соединения - итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591. Следом зашел турецкий фрегат Barbaros F244 и был пришвартован у 20-го причала порта. Еще через час вошел третий корабль группы - румынский фрегат Regina Maria F222.

Накануне пришвартовался британский патрульный корвет Trent P224.

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Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 01
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 02
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 03
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 04
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 05

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Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 06
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 07
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 08
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 09
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 10

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Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 11
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 12
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 13
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 14
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 15

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Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 16
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 17
Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт 18

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Да уже бы зашли в Севастополь всей этой компашкой и спросили - А че тут в Украинском Крыму так кацапо-псиной воняет что прям по Черному мору невозможно плавать без респиратора !?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    БАЗУ НАТО В НАШУ ХАТУ
  • Igor Kariy
    Оставайтесь уже навсегда.
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