Зеленский об игре сборной на Евро-2020: Ни одно поражение не сломает Украину

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поддержки болельщикам и футболистам сборной Украины после проигрыша в матче с Англией на Евро-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы государства.

"Ни одно поражение не сломает Украину!

Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!

Нам досадно, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы.

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Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

У нас прекрасная молодая команда, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее.

У нас есть прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее.

А значит, наши главные победы - впереди!

Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!

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И самое главное!

У нас лучшая на турнире группа поддержки!

"Украина, Украина!", что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве!

И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!

Все это время мы были одной командой!

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Все это время - действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА!

Продолжим это!

Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА!

Слава Украине!", - написал Зеленский.

Напомним, футбольная сборная Украины со счетом 0:4 проиграла команде Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы и покидает турнир.

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