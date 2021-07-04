Зеленский об игре сборной на Евро-2020: Ни одно поражение не сломает Украину
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы государства.
"Ни одно поражение не сломает Украину!
Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!
Нам досадно, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы.
Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.
У нас прекрасная молодая команда, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее.
У нас есть прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее.
А значит, наши главные победы - впереди!
Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!
И самое главное!
У нас лучшая на турнире группа поддержки!
"Украина, Украина!", что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве!
И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!
Все это время мы были одной командой!
Все это время - действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА!
Продолжим это!
Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА!
Слава Украине!", - написал Зеленский.
Напомним, футбольная сборная Украины со счетом 0:4 проиграла команде Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы и покидает турнир.