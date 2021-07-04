Устройство, способное выявить коронавирус за минуту, разработали в Словакии

Исследователи компании Masatech и двух университетов в Братиславе разработали устройство FastBreathSpec, способное обнаруживать COVID-19 в дыхании человека менее чем за минуту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное информационное агентство Словакии.

"Устройство базируется на спектрометрии движения ионов. Оно способно проанализировать дыхание человека менее чем за 60 секунд", - сказала Сильвия Такакова из Masatech.

По ее словам, после того, как устройство диагностирует коронавирус, отобранные образцы классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения.

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В разработке анализатора принимали участие компания Masatech, факультет математики, физики и информатики Университета Коменского в Братиславе и факультет информатики и информационных технологий Словацкого технологического университета в Братиславе. В финансировании проекта приняло участие правительство страны.