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Устройство, способное выявить коронавирус за минуту, разработали в Словакии

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Устройство, способное выявить коронавирус за минуту, разработали в Словакии
Исследователи компании Masatech и двух университетов в Братиславе разработали устройство FastBreathSpec, способное обнаруживать COVID-19 в дыхании человека менее чем за минуту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное информационное агентство Словакии.

"Устройство базируется на спектрометрии движения ионов. Оно способно проанализировать дыхание человека менее чем за 60 секунд", - сказала Сильвия Такакова из Masatech.

По ее словам, после того, как устройство диагностирует коронавирус, отобранные образцы классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения.

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В разработке анализатора принимали участие компания Masatech, факультет математики, физики и информатики Университета Коменского в Братиславе и факультет информатики и информационных технологий Словацкого технологического университета в Братиславе. В финансировании проекта приняло участие правительство страны.

Автор: Анна Судак

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  • Vedana
    ковідо-шиза.
  • Димитрий CrimeaBandera
    Більш скоріше встановлення діагнозу допомогає обрати методи дії або потрібні ліки та почати скоріше лікування... Все інше на ваш розсуд.
  • piligrim
    одни ищут в выдохах, другие - в испражнениях... а количество миллиардеров от фармацеха тем временем немного возросло за последние пару лет...отстегнут пару копеек - и появится пластырь в ухо для выявления жутких болезнетворных вирусов бактерий... и похер, что они - одни из первых долгожителей на планете, и мы с ними живем с самого зарождения прямоходящих... периодами вполне сносно...
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