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Наемники РФ на Донбассе открывали огонь из минометов, противотанковых комплексов и гранатометов - за сутки 14 обстрелов, - штаб

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Наемники РФ на Донбассе открывали огонь из минометов, противотанковых комплексов и гранатометов - за сутки 14 обстрелов, - штаб
За минувшие сутки, 3 июля, российские наемники на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты применяли против украинской армии запрещенное минскими соглашениями оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook командования операции Объединенных сил.

Случаи нарушения перемирия зафиксировали вблизи населенных пунктов Невельское, Чермалык, Опытное, Золотое-4, Новотошковское, Светлодарск, Пески, Водяное, Авдеевка и Катериновка.

Оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Кроме того, террористы уже трижды нарушали "тишину" с начала 4 июля. Обстрелы с использованием гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксировали возле Водяного на Приазовье, и Авдеевки. Обошлось также без потерь.

На обстрелы противника украинские подразделения открывали ответный огонь.

Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • Люцифер
    Найманці РФ на Донбасі відкривали вогонь із мінометів, протитанкових комплексів і гранатометів - за добу 14 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 1633
  • 5 копійок
    Звідки відомо що це найманці, а не кадрові військові?
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    Щось тихо на Цензорі. Мабуть всі вчора набухались під час футболу і сплять.
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