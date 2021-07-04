Масштабная кибератака связанных с РФ хакеров затронула уже более тысячи компаний в 17 странах, - Bloomberg

Масштабная кибератака, которую связывают с российскими хакерами, затронула уже более тысячи компаний в 17 странах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом пишет Bloomberg, приводя данные занимающейся кибербезопасностью фирмы Huntress Labs.

"Основываясь на обращениях поставщиков услуг, просящих нас о помощи, а также на комментариях, которые мы видим в обсуждении на Reddit, разумно заключить, что это (атака) потенциально может влиять на тысячи малых бизнесов", — сказал агентству исследователь в сфере кибербезопасности.

Как сообщается, жертвы атаки пока зафиксированы в 17 странах, в том числе в Великобритании, Испании, Канаде, Аргентине, Мексике и ЮАР. В Швеции большинство магазинов продуктовой сети Coop, насчитывающей более 800 точек, не смогли открыться из-за того, что атака спровоцировала неисправности в их кассовых аппаратах.

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Эксперты по кибербезопасности также сообщили, что одной из целей атаки стал производитель программного обеспечения Kaseya. Компания выпустила заявление с рекомендацией для клиентов отключить свое ПО из-за возможной атаки.

По данным старшего аналитика по вопросам угроз в фирме Recorded Future, занимающейся кибербезопасностью, Аллана Лиска, за атакой стоит российская хакерская группировка REvil. Она фигурировала в сообщениях о взломе в мае этого года крупнейшего бразильского поставщика мяса JBS SA. Компания заплатила выкуп в 11 млн долларов.

О масштабной атаке российских хакеров сообщил также Национальный координационный центр кибербезопасности Украины, отметив, что она аналогична атаке NotPetya ко Дню Конституции Украины в 2017 году.

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В НКЦК предупредили о необходимости усиления мониторинга и защиты информационных систем.

"В случае выявления фактов шифрования или повреждения данных и поступления требований о выкупе просим сразу информировать Национальный координационный центр кибербезопасности по адресу [email protected]", — говорится в сообщении НКЦК.

2 июля Huntress Labs сообщала примерно о 200 бизнесах, затронутых кибератакой. Фирма отмечала, что в качестве целей хакеры выбрали компании, часто предоставляющие поддержку в сфере IT малому и среднему бизнесу. Таким образом они могут получить доступ к компьютерным сетям клиентов этих компаний