В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 почти 40 тысяч граждан, всего сделано 2,9 млн прививок, в листе ожидания - 772 тыс. человек

За субботу, 3 июля, в Украине вакцинировали от коронавируса COVID-19 еще 38 857 человек. Более 20 тысяч из этого количества людей - получили первую дозу COVID-вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Одну дозу получили 21 489 человек, полностью иммунизированы - 17 368 человек", - говорится в сообщении.

Вчера для иммунизации населения работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки и 125 центров вакцинации. Всего за вчера было сделано 38 857 прививок от коронавируса.

С начала вакцинальной кампании было сделано 2 901 017 прививок от коронавируса. В то же время в листе ожидания вакцинации уже находятся 772 102 человека.

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