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В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 почти 40 тысяч граждан, всего сделано 2,9 млн прививок, в листе ожидания - 772 тыс. человек

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В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 почти 40 тысяч граждан, всего сделано 2,9 млн прививок, в листе ожидания - 772 тыс. человек
За субботу, 3 июля, в Украине вакцинировали от коронавируса COVID-19 еще 38 857 человек. Более 20 тысяч из этого количества людей - получили первую дозу COVID-вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Одну дозу получили 21 489 человек, полностью иммунизированы - 17 368 человек", - говорится в сообщении.

Вчера для иммунизации населения работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки и 125 центров вакцинации. Всего за вчера было сделано 38 857 прививок от коронавируса.

С начала вакцинальной кампании было сделано 2 901 017 прививок от коронавируса. В то же время в листе ожидания вакцинации уже находятся 772 102 человека.

В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 почти 40 тысяч граждан, всего сделано 2,9 млн прививок, в листе ожидания - 772 тыс. человек 01

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Автор: Вадим Куц

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Вакциновано 7.25% Ура!
  • Anna Natalenko
    темпи вакцінації залишаються вкрай недостатніми. А попереду ще осіння хвиля...
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    "ВОЗ: мир на пороге нового локдауна. Ситуация со штаммом «дельта плюс» тревожная, вирус набирает скорость распространения." Это что ж получается вакцинка то не помогает? И странно было бы, чтобы она помогала, если учесть, что она от вируса 2019 года.
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