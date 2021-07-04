В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 почти 40 тысяч граждан, всего сделано 2,9 млн прививок, в листе ожидания - 772 тыс. человек
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За субботу, 3 июля, в Украине вакцинировали от коронавируса COVID-19 еще 38 857 человек. Более 20 тысяч из этого количества людей - получили первую дозу COVID-вакцины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Одну дозу получили 21 489 человек, полностью иммунизированы - 17 368 человек", - говорится в сообщении.
Вчера для иммунизации населения работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки и 125 центров вакцинации. Всего за вчера было сделано 38 857 прививок от коронавируса.
С начала вакцинальной кампании было сделано 2 901 017 прививок от коронавируса. В то же время в листе ожидания вакцинации уже находятся 772 102 человека.