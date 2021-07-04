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Мужчина погиб в результате перестрелки в ресторане Запорожья, - Нацполиция

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Мужчина погиб в результате перестрелки в ресторане Запорожья, - Нацполиция
В центре Запорожья в ресторане произошла перестрелка, в результате один человек от полученных травм погиб.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"4 июля в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского неизвестный нанес ранения (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 г.р. От полученных травм пострадавший скончался", - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

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Топ комментарии

  • Дід Панас ccec527d
    А ты думаешь у них сейчас его нет? Разница в том что оно нелегальное и у тебя права на защиту нет.
  • Дід Панас ccec527d
    И проблема заключается не в «раздать» а в адекватном законе, который бы работал.
  • Дід Панас ccec527d
    У любого адекватного мужчины желание иметь право защитить себя и своих близких на инстинктивном уровне. Противником иметь такое право являются как правило терпилы и мусора...
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